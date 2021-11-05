Шмигаль заявив, що вакцинувався від COVID-19 ще влітку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влітку щепився двома дозами вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у рамках вакцинації трудових колективів, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Звісно, я вакцинований. Вакцинувався у червні у межах вакцинації трудових колективів разом з колективом Кабінету Міністрів та Секретаріату Кабінету Міністрів. Маю внутрішній та зовнішній сертифікат, дві дози Pfizer (Comirnaty)" , - сказав Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що члени його родини також усі вакциновані. Різними вакцинами, тому що, пояснив Шмигаль, всі вакцини, які є в Україні, надійні та безпечні.

Він закликав вакцинуватися проти коронавірусу народних депутатів та всіх громадян України.

Прем'єр-міністр також нагадав про наказ Міністерства охорони здоров'я, який зобов'язує вакцинуватися певні категорії працівників в умовах епідемії. За його словами, нині МОЗ опрацьовує інший перелік категорій працівників, які мають бути обов'язково щеплені.