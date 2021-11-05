Держдеп США запропонував $10 млн за інформацію про хакерів

Держдепартамент США запропонував винагороду за інформацію, яка дозволяє встановити особи учасників хакерського угрупування DarkSide, повідомляє ForkLog.

За відомості про організаторів і керівників DarkSide американська влада готова заплатити до $10 млн.

Крім того, Держдеп запропонував до $5 млн за дані, що сприяють арешту осіб, причетних до атаки з використанням здирницького ПЗ DarkSide на компанію Colonial Pipeline.

Нагадаємо, у травні 2021 року хакери атакували Colonial Pipeline, яка забезпечує паливом близько 45% населення Східного узбережжя США. Через злом роботу трубопроводу було порушено.

За даними ЗМІ, за повернення вкрадених даних компанія заплатила зловмисникам 75 ВТС. Незабаром після цього угруповання оголосило про припинення своєї діяльності.

У червні Федеральне бюро розслідувань США повернуло більшу частину виплаченого викупу. Як саме відомство отримало доступ до біткоїн-гаманця здирників, не повідомляється.

У жовтні фахівці виявили, що з гаманців хакерів, на які надійшли кошти після атаки на Colonial Pipeline, почали виводити біткоїни.