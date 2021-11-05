Рейтинг партій: підтримка "СН" та "Батьківщини" майже зрівнялася

"Батьківщина" Юлії Тимошенко майже наздогнала президентську "Слугу народу" - їхні показники сьогодні перебувають у межах статистичної похибки. ﻿Про це, з посиланням на дані опитування "Інституту майбутнього", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За результатами останнього дослідження, проведеного наприкінці жовтня - початку листопада, популярність "Слуги народу" Володимира Зеленського серед тих, хто визначився із вибором і піде на вибори, опустилася вже до 18%, тоді як підтримка "Батьківщини" Юлії Тимошенко зросла до 16%.

Також партія екс-прем’єра виявилася єдиною силою, що має рівномірну підтримку по всій Україні.

Третє місце посідає "Опозиційна платформа "За життя" (16%), "Європейська солідарність" опустилася на четверту позицію (15%).

З усіх інших партій п’ятивідсотковий бар’єр в абсолютних показниках долають «Сила і Честь» Смєшко) 7% та "Наші" (Мураєв) 6%.

Дослідження проводилося з 23 жовтня по 2 листопада по всій території України, крім окупованих територій. Було опитано 2,4 тис. респондентів методом face to face. Похибка вибірки не перевищує 2%.