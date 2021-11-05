Дефіцит Пенсійного фонду зростає

Доходи Пенсійного фонду України за січень-жовтень 2021 року склали 431,2 млрд гривень, витрати - 416,5 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 14,7 млрд гривень, свідчать дані ПФУ.

Як зазначили у фонді, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 270,4 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 23,1 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 146,1 млрд гривень.