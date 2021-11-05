Підтримка Зеленського впала на 7% – опитування

За президента Володимира Зеленського на виборах голови держави готові проголосувати 18% українців, або 25% серед тих, хто визначився та піде на вибори. Водночас, порівняно із вереснем, його підтримка зменшилася на 7%. Про це, посилаючись на результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Соціально-політичні настрої українців. Жовтень", повідомляє Ділова столиця.

Дослідження проводила компанія "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього.

Якби найближчої неділі проводилися президентські вибори, за чинного голову держави Володимира Зеленського готові були б проголосувати 18% серед усього населення, або 25% серед тих, хто визначився й піде на вибори. У порівнянні з вереснем, підтримка Зеленського зменшилася на 7%.

"Нові результати порушують тенденцію останніх місяців щодо стабілізації рейтингу чинного президента на рівні 30-32% серед тих, хто піде голосувати та визначився, за кого. У жовтні, вперше протягом року, показник Володимира Зеленського повернувся до лютневої позначки, і є найнижчим" , — кажуть соціологи.

За даними опитування, молодь до 24 років уже традиційно найбільше підтримує Зеленського – 29%. Зі збільшенням віку респондентів їхня готовність голосувати за нього зменшується, і серед людей старшого віку становить лише 12%.

У центральній Україні президент утримує перше місце з 19% проти 9% Юлії Тимошенко, 8% Петра Порошенка та 8% Володимира Гройсмана. На Півдні ще випереджає незначно Юрія Бойка з 17% проти 16%.

Водночас, Зеленський втрачає електоральне лідерство на Заході — з 17% проти 18% у Петра Порошенка, а на Сході має однакову підтримку по 17% з Юрієм Бойком.

Донбас традиційно залишається проблемним регіоном для президента — там він програє Юрію Бойку – 6% до 23%, а також Євгенію Мураєву, у якого 14% підтримки.

Дослідження проводилося з 23 жовтня по 2 листопада методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою. У ньому взяли участь 2400 респондентів.

У цілому, вибірка репрезентує доросле населення України. Статистична похибка з імовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.