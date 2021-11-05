Підроблені масло та сир: названо виробника фальсифікату

У Кіровоградській області на харчоблоках навчальних закладів виявили фальсифікати молочної продукції, повідомляє Обозреватель.

Йдеться про солодковершкове масло "Селянське" 73% жиру виробництва ТОВ "Оді" (Хмельницька область) і сир кисломолочний, 9% жиру виробництва ТОВ "Валківський молочний завод" (Харківська область).

"Під час лабораторної експертизи встановлено невідповідність вимогам нормативної документації щодо тригліцеридного складу молочного жиру. Це свідчить про наявність у продукції рослинних жирів замість жирів тваринного походження" , – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби у Кіровоградській області. Фальсифікат масла і сиру. Джерело: Держпродспоживслужба у Кіровоградській області

На вимогу Держпродспоживслужби із навчальних закладів мають вилучити фальсифіковані молочні продукти. Наразі проводяться перевірки постачальників продукції у Кіровоградській області та виробників у Хмельницькому та Харківському регіонах.

Масло – один із тих продуктів, який найчастіше підробляють у нашій країні. Якщо продають продукт (пачка 200 грамів), ціна якого може бути меншою за 20 грн, 99% такої продукції – фальсифікат. З урахуванням оптової ціни, таке масло не може коштувати менше 33 грн.

Такі розрахунки озвучив експерт молочної галузі Максим Залізняк. Так, оптова ціна на кілограм масла залежить від відсотка жирності та становить від 150 до 165 грн. До того ж, потрібно додати витрати на упаковку, фасування, торгову націнку. В результаті пачка коштує від 33 до 45 грн.

Якщо масло коштує менше 30, а тим більше 20 гривень, це фальсифікат.