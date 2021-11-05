Експорт газу з України за останній місяць втричі перевищив імпорт

У жовтні 2021 року обсяг транспортування природного газу з ЄС до України склав 154,7 млн куб. м. Натомість експорт разом з реекспортом газу з України до країн Європи зріс на 81% порівняно з вереснем і склав 479,3 млн куб. м, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Оператора ГТС України (ОГТСУ), за 10 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,535 млрд куб. м газу, експорт та реекспорт склав 1,629 млрд куб. м.

Як зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон, баланс імпорту-експорту газу залишається позитивним, адже за підсумками 10 місяців 2021 Україна отримала більше газу, ніж експортувала.

"Однак варто зазначити, що у вересні-жовтні відбір з митного складу перевищує минулорічні показники, особливо в угорському напрямі. З вересня ми спостерігаємо, як на тлі газової кризи в Європі трейдери нарощують реекспорт газу з України, який закачали у сховища в 2020 році" , - сказав він.

На його думку, це підтверджує зручність та ринкову перспективу зберігання газу контрагентів в українських ПСГ, а також продукту short-haul.

Нагадаємо, протягом жовтня з українських ПСГ було фізично відібрано 0,7 млрд куб. м. Показник відбору в 3,5 рази вищий, ніж минулого року. Така різниця пояснюється двома чинниками. Перше - сезон відбору цього року розпочався на два тижні раніше, ніж минулоріч. Друге - восени компанії-нерезиденти реекспортували частину своїх запасів з метою подальшої реалізації на газовому ринку ЄС в період пікових цін на газ.