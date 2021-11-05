Ляшко назвав причину різкого зростання захворюваності на ковід

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав ключову особливість нинішньої хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не вакциновано від Covid-19. Про це, посилаючись на сьогоднішній брифінг голови МОЗ, пише Кристина Романова, Страна UA.

За його словами, лише вакцинація може захистити та врятувати життя українців.

"Ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від Covid-19. Майже в усіх тяжких випадках, які потребують реанімаційних заходів, пацієнти також не вакциновані", – заявив Ляшко.

Голова МОЗ також повідомив, що завдяки вакцинації, щогодини медикам удається врятувати 10 життів, кожні 6 хвилин – 1 людське життя.