Відмова від вакцинації: чи оплачуються лікарняні у разі відсторонення від роботи

Вже з 8 листопада в Україні набуває чинності наказ МОЗ про відсторонення від роботи невакцинованих працівників тих професій, для яких щеплення проти коронавірусу є обов'язковими, повідомляє Дзеркало тижня.

У разі відсторонення працівника від роботи через відмову від вакцинації, лікарняні за цей період не підлягають оплаті. Таке роз'яснення оприлюднив Фонд соціального страхування.

"Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків", - пояснюють в Соцстраху.

Як йдеться в роз'ясненні, у вказаному випадку перебування на лікарняному не оплачується, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування лікарняні покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування. Проте, у разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній, вважають в Соцстраху.

"Зверніть увагу, відсторонення від роботи працівників, для яких визначена обов’язковість щеплень проти СOVID-19, однак які відмовились від вакцинації, покликане убезпечити їх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих", - йдеться в роз'ясненні.

Нагадаємо, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 4 жовтня 2021 року № 2153.

Так, на період дії карантину обов'язковим профілактичним щепленням від COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1096, з 8 листопада керівники державних органів (державної служби), підприємств, установ та організацій мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, щодо яких визначена обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19, і які відмовились або ухиляються від їх проведення. Виключенням є особи, які мають абсолютні протипоказання до проведення такого щеплення та надали відповідний медичний висновок.

Важливо, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно, для цього відсутні правові підстави.