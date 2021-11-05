Бустерна доза стане доступною, як тільки вакцинується 50% населення

Бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступною для мешканців України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби", – сказав міністр журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

При цьому він уточнив, що станом на сьогоднішній день таку позначку перетнуло тільки місто Київ з показником 55% вакцинованих жителів (принаймні, однією дозою).

Крім того, за словами міністра, понад 40% вакцинованих зафіксовано в Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.