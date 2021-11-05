Другий за тиждень: репер Oxxxymiron випустив новий трек "Цунамі"

Російський хіп-хоп виконавець Oxxxymiron (справжнє ім'я – Мирон Федоров) випустив другий за тиждень сольний трек та кліп до нього, повідомляє УНІАН.

Ролик на нову пісню "Цунамі" опубліковано на його YouTube - каналі виконавця. Кліп являє собою анімаційний ролик, в якому антропоморфна істота, схожа на велику ящірку, намагається стати людиною.

Oxxxymiron: новий кліп на пісню "Цунамі"

Авторами кліпу на пісню виступили Юрій Бєлоусов, Ксенія Сухарєва, Анна Крилова та Анастасія Чікерлан.

У підписі до відео наголошується, що над піснею репер працював разом з тверською рок-групою "Піонертабір Пильна Веселка".

1 листопада Oxxxymiron випустив перший за чотири роки сольний трек "Хто вбив Марка?" та опублікував до нього кліп.