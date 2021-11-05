Тюнери перетворили Nissan Leaf на стильний кросовер

Нещодавно компанія Nissan оголосила про те, що мають намір змінити форм-фактор популярним електромобілем Leaf. Дебют новинки заплановано на 2025 рік. Але тюнери випередили виробника та показали модель у довгоочікуваному кузові кросовер, повідомляє Автоцентр.

Неординарний проект на базі п'ятидверного хетчбека реалізувало японське тюнінг-ательє ESB. Електрокар збільшили дорожній просвіт до 190 мм (+30 мм). Це було досягнуто за рахунок встановлення нових пружин.

Також тюнери встановили чорний пластиковий обвіс по периметру кузова, доповнили передній бампер захисною пластиною та подовжили бічні пороги.

На даху встановили багажник зі світлодіодною смугою та затемнили задній тримач номерного знака. Їздить електричний кросовер на 17-дюймових колесах, взутих у шини підвищеної прохідності General Grabber.

Доопрацьовувати силову установку не стали. Хоча через внесені модернізації ефективність моделі знизилася, та й запас ходу став меншим. Нові характеристики тюнери не розкрили.

Ательє пропонує всім охочим доопрацювати свій Nissan Leaf першого покоління. Пакет без урахування шин і багажника коштуватиме 1500 доларів, але можна придбати всі елементи окремо. Наприклад, пороги коштуватимуть 229 доларів, а модернізований передній бампер у $281. За колісні диски доведеться викласти 167 доларів за одиницю.