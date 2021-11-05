Тюнери перетворили Nissan Leaf на стильний кросовер

Нещодавно компанія Nissan оголосила про те, що мають намір змінити форм-фактор популярним електромобілем Leaf. Дебют новинки заплановано на 2025 рік. Але тюнери випередили виробника та показали модель у довгоочікуваному кузові кросовер, повідомляє Автоцентр.

Неординарний проект на базі п'ятидверного хетчбека реалізувало японське тюнінг-ательє ESB. Електрокар збільшили дорожній просвіт до 190 мм (+30 мм). Це було досягнуто за рахунок встановлення нових пружин.

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Також тюнери встановили чорний пластиковий обвіс по периметру кузова, доповнили передній бампер захисною пластиною та подовжили бічні пороги.

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На даху встановили багажник зі світлодіодною смугою та затемнили задній тримач номерного знака. Їздить електричний кросовер на 17-дюймових колесах, взутих у шини підвищеної прохідності General Grabber.

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Доопрацьовувати силову установку не стали. Хоча через внесені модернізації ефективність моделі знизилася, та й запас ходу став меншим. Нові характеристики тюнери не розкрили.

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Ательє пропонує всім охочим доопрацювати свій Nissan Leaf першого покоління. Пакет без урахування шин і багажника коштуватиме 1500 доларів, але можна придбати всі елементи окремо. Наприклад, пороги коштуватимуть 229 доларів, а модернізований передній бампер у $281. За колісні диски доведеться викласти 167 доларів за одиницю.

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