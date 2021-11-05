Рейтинг банків: де зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 жовтня 2021 року в 70 банка-учасниках фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,2 млн вкладів на суму 627,6 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

За даними Національного банку України (НБУ), найбільше вкладів у Державному ПриватБанку - 248,8 млрд гривень. Кількість вкладників - 23 млн 52 тисячі.

Далі йдуть банки з іноземним капіталом-Альфа-банк - 46,7 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 462 тисяч, Райффайзен Банк - 44,0 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 654 тисяч, кількість вкладників -32,4 млрд гривень, кількість вкладників-2 млн 328 тисяч.

На п'ятому місці-приватний ПУМБ - 31,0 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 495 тисяч.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 6763 діючих структурних підрозділів банков. Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1679) і Приватбанку (1521). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (на 354 з початку року).