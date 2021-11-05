У Європі спрогнозували півмільйона смертей від COVID-19 до лютого
У європейському бюро ВООЗ повідомили, що Європа зараз є епіцентром глобальної пандемії COVID-19, і перебуває на шляху до ще півмільйона смертей цієї зими. Про це, посилаючись на заяву на сайті бюро, повідомляє Ділова столиця.
Голова європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге повідомив, що темпи поширення коронавірусної інфекції в регіоні викликають
"серйозне занепокоєння".
"Минулого тижня на Європу та Центральну Азію припадало 59% усіх випадків у всьому світі та 48% зареєстрованих смертей. Згідно із правдивим прогнозом, якщо ми залишимося на цій траєкторії, ми можемо побачити ще півмільйона смертей від COVID-19 у цих регіонах до першого лютого наступного року", – сказав Клюге.
Він також додав, що Європа
"знову в епіцентрі".
Клюге назвав причини погіршення епідеміологічної ситуації. Зокрема, серед цих факторів – недостатнє охоплення регіонів вакцинацією та послаблення громадського здоров’я та соціальних заходів.
"Важливо, щоб влада докладала всіх зусиль для прискорення темпів вакцинації. Крім того, я продовжую закликати країни проявити глобальну солідарність та обмінятися дозами", – додав він.