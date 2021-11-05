ВООЗ прогнозує пів мільйона смертей від COVID-19 до лютого

У європейському бюро ВООЗ повідомили, що Європа зараз є епіцентром глобальної пандемії COVID-19, і перебуває на шляху до ще півмільйона смертей цієї зими﻿. Про це, посилаючись на заяву на сайті бюро, повідомляє Ділова столиця.

Голова європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге повідомив, що темпи поширення коронавірусної інфекції в регіоні викликають "серйозне занепокоєння" .

"Минулого тижня на Європу та Центральну Азію припадало 59% усіх випадків у всьому світі та 48% зареєстрованих смертей. Згідно із правдивим прогнозом, якщо ми залишимося на цій траєкторії, ми можемо побачити ще півмільйона смертей від COVID-19 у цих регіонах до першого лютого наступного року" , – сказав Клюге.

Він також додав, що Європа "знову в епіцентрі" .

Клюге назвав причини погіршення епідеміологічної ситуації. Зокрема, серед цих факторів – недостатнє охоплення регіонів вакцинацією та послаблення громадського здоров’я та соціальних заходів.