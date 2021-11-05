Новий Opel Mokka GS Line з'явився в Україні

Новий стильний кросовер Opel Mokka з'явився в Україні лише цього літа, але вже встиг полюбитися покупцям. Тепер у сімействі з'явилася топова спортивна версія Mokka GS Line, повідомляє Обозреватель.

У порівнянні з представленою раніше комплектацією Elegance, новинка пропонує виразніший дизайн, широкий список опцій, а також потужний силовий агрегат.

GS Line набула своїх унікальних рис у зовнішності. Джерело: Opel

На додаток до характерного дизайну в новому стилі Opel Vizor, версія GS Line набула своїх унікальних рис у зовнішності: пакет Black Pack GS Line з чорною глянсовою обробкою деталей кузова, червоними акцентами та 17- або 18-дюймовими дисками. Крім того, крім стандартного чорного даху як опція доступний чорний капота.

Для новинки пропонуються ексклюзивні 17- та 18-дюймові диски. Джерело: Opel

Цифровий кокпіт включає шкалу приладів з 12-дюймовим дисплеєм та 10-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи Navi Pro. Також новинка відрізняється власним оздобленням інтер'єру. Комбінована оббивка із чорної тканини та екошкіри гармонійно контрастує з червоними вставками на сидіннях. Яскраво-червоні елементи декору використовуються для обробки передньої панелі.

Новинка відрізняється власним оздобленням інтер'єру з червоними акцентами. Джерело: Opel

Mokka GS Line пропонується в найпотужнішій і найдинамічнішій версії з бензиновим 130-сильним мотором та 8-ступіневою АКП. З таким арсеналом автомобіль здатний розвивати швидкість до 200 км/год, а розгін до першої сотні займає трохи більш як 9 секунд.

Відповідно до статусу GS Line отримала максимально широкий перелік інноваційних систем, що знаходяться на службі комфорту та безпеки. Серед них – адаптивні фари Matrix LED з асистентом далекого світла та функцією підсвічування поворотів, система екстреного гальмування в місті, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, система розпізнавання втоми водія.

Відповідно до статусу GS Line отримала максимально широкий перелік інноваційних систем. Джерело: Opel

Вартість Mokka GS Line в Україні стартує з позначки 727 200 грн. Дізнатися більше про кросовер та записатися на тест-драйв новинки можна на офіційному сайті компанії.