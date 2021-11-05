Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку істотно зросла.

За інформацією порталу "Курс України", серед продавців валюти помічені експортери, які готуються до сплати податку на прибуток за 3 квартал. Побоюючись, що долар впаде ще сильніше, вони почали виставляти великі суми на продаж і остаточно обвалили курс. Рятувати продавців знову вийшов Національний банк. На початку торгів регулятор узяв 5 млн доларів за ціною близько 26,14 гривень, а ближче до 11-ї ранку став з великим ордером на покупку за ціною 26,10 гривень. До початку обідньої перерви Нацбанк уже купив понад 100 млн доларів і продовжує залишатися на ринку. При цьому, на відміну від вчорашнього дня, він не знижував курс викупу, демонструючи тим самим підтримку експортерів.

Готівковий курс долара також продовжує знижуватися синхронно з безготівковим, хоча тут темпи падіння набагато скромніші. Вранці столичні обмінні пункти почали продавати готівкового «американця» по 26,20-26,22 гривні, а до обіду з'явилися пропозиції щодо 26,17-26,18 гривень (йдеться про великі оптові партії).

Євро на FOREX продовжує падіння і на момент написання статті вже опустився до позначки 1,1529 долара. Сьогодні о 15:30 очікується публікація важливих даних із зайнятості в США, які можуть суттєво вплинути на настрої гравців FOREX. Напередодні багато інвесторів у світі скорочують або взагалі закривають свої позиції. Готівковий євро під дією одразу двох факторів – різкого зміцнення гривні та зниження на FOREX – подешевшав за півдня ще на 4 копійки: вранці його продавали по 30,22-30,25 гривень, а до обіду – вже по 30,18-30,20 гривень. І відчувається, що до кінця дня ціна готівкової євровалюти може знизитися ще сильніше.

Російський рубль продовжує лихоманити: вранці він опустився з 71,50 до 71,95 рублів за долар, а на обід повернувся до вихідних значень. Причина таких різких коливань - вихідний день у Росії, де сьогодні продовжують святкувати День народної єдності. У Києві готівковий рубль продовжує дешевшати. Сьогодні його продають по 3,63-3,67 гривень за 10 рублів – на 4 копійки дешевше, ніж учора.