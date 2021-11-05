ДПС виписала понад 1 млрд грн штрафів за алкогольні та тютюнові порушення

З початку року Державна податкова служба України (ДПС) виявила 11,7 тис. випадків порушення законодавства у сфері виробництва та зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, повідомляє UBR.

Було виписано штрафів на загальну суму понад 1,1 млрд грн. Найчастіше порушення стосувалися зберігання товарних запасів без сплати податків – було виявлено 4682 випадки, підприємства отримали 146,9 млн грн штрафів.

За порушення щодо цін на алкоголь і тютюнові вироби виписали 49 млн грн штрафів (понад 2800 випадків).

Також податківці зафіксували понад 1100 випадків провадження діяльності без ліцензії, загальна сума санкцій перевищила 70 млн грн. Водночас за виробництво та продаж фальсифікату порушники отримали 88,6 млн грн штрафу у 845 випадках.

За порушення умов продажу алкоголю та тютюну, зокрема, реалізацію неповнолітнім особам, було виписано 14,4 млн грн та виявлено 1672 випадки.