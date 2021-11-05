В Україні з'явиться нова монета номіналом 10 гривень
В Україні з 11 листопада в звернення запровадять нову пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних сил України", заявили у Міністерстві оборони України, повідомляє Сьогодні.
Монета номіналом 10 грн, вага якої 12,4 грама, виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Таких монет в Україні буде 1 мільйон.
На аверсі монети розміщено:
- напис "Україна";
- малий державний герб України;
- нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ;
- емблема десантно-штурмових військ ЗСУ;
- символ гривні;
- рік карбування монети – 2021;
- напис "Десантно-штурмові військові ЗСУ";
- логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
На реверсі на дзеркальному тлі зображено символічний образ воїна-десантника у лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя війська – Архангела Михайла.