В Україні з'явиться нова монета номіналом 10 гривень

В Україні з 11 листопада в звернення запровадять нову пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних сил України", заявили у Міністерстві оборони України, повідомляє Сьогодні.

Монета номіналом 10 грн, вага якої 12,4 грама, виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Таких монет в Україні буде 1 мільйон.

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На аверсі монети розміщено:

  • напис "Україна";
  • малий державний герб України;
  • нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ;
  • емблема десантно-штурмових військ ЗСУ;
  • символ гривні;
  • рік карбування монети – 2021;
  • напис "Десантно-штурмові військові ЗСУ";
  • логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
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​На реверсі на дзеркальному тлі зображено символічний образ воїна-десантника у лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя війська – Архангела Михайла.

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