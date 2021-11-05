В Україні з'явиться нова монета номіналом 10 гривень

В Україні з 11 листопада в звернення запровадять нову пам'ятну монету спеціального випуску "Десантно-штурмові війська Збройних сил України", заявили у Міністерстві оборони України, повідомляє Сьогодні.

Монета номіналом 10 грн, вага якої 12,4 грама, виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Таких монет в Україні буде 1 мільйон.

На аверсі монети розміщено:

напис "Україна";

малий державний герб України;

нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ;

емблема десантно-штурмових військ ЗСУ;

символ гривні;

рік карбування монети – 2021;

напис "Десантно-штурмові військові ЗСУ";

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

​На реверсі на дзеркальному тлі зображено символічний образ воїна-десантника у лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя війська – Архангела Михайла.