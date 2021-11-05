Штамп у паспорті скасовується: як зареєструвати прописку в "Дії"

В Україні повністю змінюють "філософію прописки". Тепер не потрібно йти до ЦНАПу за додатковим листом, а можна зробити все онлайн. ﻿Про це, посилаючись на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомляє Сьогодні.

"Знищуємо штамп у паспорті та "папірець" до ID-картки. Ми спрощуємо топ-послугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде в онлайні" , – написав міністр.

За словами Федорова, сьогодні відповідний закон загалом ухвалила Верховна Рада.

Тепер вказати свою фактичну адресу та отримати підтвердження від власника житла можна на порталі "Дія".

Заяву опрацюють лише за одну добу, і тепер українцям не потрібно буде відвідувати кілька установ та чекати цілий місяць.

"Оформити пенсію, документи чи отримати медичну допомогу можна буде там, де ви живете, а не там, де живе ваша прописка. Місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де ви проживаєте" , – написав міністр.

Як це зробити?

Для цього в додатку потрібно вибрати пункт "зміна місця проживання" та заповнити заявку. Після цього власник житла повинен підтвердити її і дозволити зареєструватися в житло.

Далі всі процеси відбуваються автоматично – дані починають відображатись у реєстрі.

Федоров розповів, що зараз послуга доступна у 7 містах та, в експериментальному форматі, але незабаром буде доступна всім.