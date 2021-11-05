Смерть нардепа Полякова: Скороход закликала Раду створити ТСК

Народна депутатка з групи «За майбутнє» Анна Скороход закликала колег по парламенту проголосувати за створення тимчасової слідчої комісії щодо з’ясування причин смерті народного депутата Антона Полякова, повідомляє Радіо Свобода.

Вона заявила про це з трибуни парламенту 5 листопада. Поруч зі Скороход під час її виступу стояли депутати з різних фракцій і груп парламенту.

Вона також вкотре заявила, що Полякова вбили.

«Версія про якісь наркотики – безпідставна і не має жодного права на життя. Я його знала дуже добре, і тому в це ніколи не повірю» , – наголосила Скороход.

Вона закликала народних депутатів на наступному пленарному тижні проголосувати за створення ТСК. За словами депутатки, тільки фракція «Слуга народу» не подала свої кандидатури до цієї ТСК.

Нагадаємо, про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». Полякову було 33 роки.

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