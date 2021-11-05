Ув'язнена за репортажі про COVID-19 журналістка помирає від голодування

Китайська журналістка Чжан Чжань, яку ув’язнили на чотири роки через репортажі про поширення коронавірусу в місті Ухані, перебуває у критичному стані внаслідок голодування. Про це з посиланням на The Guardian, повідомляє Укрінформ.

За словами родичів, 38-річна журналістка серйозно втратила вагу та «може прожити недовго».

«Зріст Чжан – 177 см, зараз вона важить менше 40 кг. Вона може не пережити цю зиму й холоди. Сподіваюсь, світ запам’ятає її такою, якою вона була» , - написав у Твіттері брат журналістки.

ЗМІ зазначає, що Чжань у в’язниці оголосила голодування, і її годували насильно через зонд. Захист журналістки не має інформації про її теперішній стан.

Чжан Чжань, юрист за освітою, поїхала до Уханя у лютому 2020 р., аби зробити репортаж про ситуацію в епіцентрі пандемії. У своїх відео вона критикувала дії влади та приховування справжніх масштабів епідемії. У травні 2020-го її заарештували, а в грудні того ж року засудили до 4 років ув’язнення «за наклеп і провокативні дії».

Правозахисні організації, включаючи Amnesty International та «Репортерів без кордонів», закликають китайську владу негайно звільнити Чжань. В останній такій заяві, оприлюдненій напередодні, наголошується, що Чжань може померти у в'язниці через відсутність медичної допомоги.