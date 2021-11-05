У Раді назвали терміни ухвалення держбюджету-2022

Верховна Рада ухвалить бюджет України на наступний рік до грудня. Так вважає перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

У першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік було ухвалено лише три дні тому.

"Я думаю, що наступного пленарного тижня, який розпочнеться з 15 листопада, у нас уже, можливо, будуть пропозиції щодо державного бюджету. Так, один тиждень - це замало для їх обробки... Ми підганятимемо Міністерство фінансів. Звичайно, нам не хотілося б заходити до бюджету в грудні, тому що в грудні залишається лише дві "пленарки" і це така історія, яка може вийти з позачерговими та з якимись продовженнями засідань, це потрібно враховувати", – сказав він.

Корнієнко сподівається, що Раді не доведеться засідати в режимі "бюджетної ночі" для ухвалення бюджету.