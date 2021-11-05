Що робити, якщо потрапив у ДТП: відповідь поліції

В Україні щороку трапляються десятки тисяч дорожніх аварій. Деякі водії, наприклад, через недосвідченість або внаслідок стресу вже після помилок, які можуть їм дорого обійтися, повідомляє Today.ua.

Патрульна поліція Києва нагадала, що треба робити, якщо потрапив до ДТП…

Насамперед потрібно переконатися, чи є травмовані внаслідок дорожньої аварії. Якщо є, потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу і самостійно надати потерпілим першу медичну допомогу.

Якщо постраждалих немає, тоді увімкніть аварійну світлову сигналізацію і не забудьте виставити знак аварійної зупинки.

У жодному разі не можна прибирати автомобіль з місця ДТП, щоб поліцейські могли з'ясувати всі обставини ДТП. Після цього потрібно зателефонувати до поліції за телефоном 102, назвати точне місце ДТП, чи є потерпілі, марки та моделі пошкоджених автомобілів.

Поки чекаєте на приїзд поліції, встановіть свідків та очевидців. Можливо хтось зафіксував ДТП на реєстратор.

Пам'ятайте, якщо немає постраждалих, то на місце ДТП виїжджають патрульні поліцейські. Якщо є постраждалі – слідчо-оперативна група.

Для оформлення ДТП можна скористатися європротоколом, але лише якщо немає загиблих та травмованих, якщо водії не були п'яними, є домовленість за обставинами ДТП, а сума збитків не перевищує 50 000 гривень.