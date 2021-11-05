Росія шантажує Європу та використовує газ як зброю – Кулеба

Росія продовжує шантажувати та використовувати газ як зброю у міжнародних відносинах, щоб підірвати єдність у Європі, а також обмежує експорт, щоб ще більше підняти ціни на газ, створити енергетичну кризу та виправдати запуск "Північного потоку 2", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хочу звернути особливу увагу на енергетичну безпеку, яка зараз стоїть на кону в Центральній Європі. Росія продовжує шантажувати та використовувати газ як зброю у міжнародних відносинах. Мета - підірвати єдність у Європі" , - сказав Кулеба на форумі "Re:Open Zakarpattia" у п'ятницю.

Він підкреслив, що це очевидно, що Україна здатна зробити ефективний внесок у створення більш конкурентного газового ринку в Центральній Європі, тим самим зміцнивши свою енергетичну безпеку.

"Нагадаю простий факт. У газотранспортної системи України приблизно вдвічі більше вільних транзитних потужностей, ніж у "Північного потоку 2". Реальної ринкової потреби у додаткових маршрутах транспортування газу в Європі ніколи не було. Єдина причина, через яку Москва завжди їх переслідувала, суто політична. Крім того, нинішній дефіцит газу на європейському ринку вказує на те, що додаткові маршрути не гарантують додаткових поставок. Давайте називати речі своїми іменами. Росія обмежує експорт, щоб ще більше підняти ціни на газ, створити енергетичну кризу та виправдати запуск" , - наголосив міністр.

Кулеба додав, що застосування Третього енергопакету до всіх маршрутів постачання газу та підтримання існуючих маршрутів - найкраще рішення для європейських споживачів газу, яке ґрунтується на принципах прозорості та вільного ринку.

"Солідарність - ключова рушійна сила, яка має об'єднувати нас і робити нас сильнішими, у тому числі з погляду енергетичної безпеки. Україна зарекомендувала себе як надійний партнер і добрий друг. Коли Молдова нещодавно зіткнулася з газовою кризою, Україна простягла руку допомоги. Коли минулого тижня Угорщина зіткнулася з перебоями у постачанні газу через Болгарію та Сербію, український оператор ГТС запропонував допомогу та підтримку нашим угорським партнерам" , - зазначив він.

Глава МЗС звернув увагу на те, що навіть у розпал бойових дій на сході України, у найгарячіші фази російської агресії, українська транспортна система забезпечувала безперешкодне постачання газу європейським партнерам та друзям.