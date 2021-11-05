Разумков створює в Раді нове об'єднання

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання "Розумна політика".﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники у ВР та прессекретар Разумкова Ольга Туній, повідомляє Українська правда.

За даними джерел, туди увійдуть приблизно 25 народних депутатів з числа "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.

Серед них зокрема, "слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Людмила Буймістер та нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Туній підтвердила, що Разумков створює міжфракційне об’єднання.