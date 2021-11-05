Ціни на крупи зросли: що подорожчало найбільше

Ціни на крупу ячну, крупу гречану і крупу манну у вересні 2021 року порівняно з груднем попереднього року зросли на 15,25%, 13,65% та 7,23% відповідно, повідомляє УНІАН.

Відповідно до оприлюднених даних Державної служби статистики, якщо в грудні минулого року крупа ячна в середньому коштувала 12,98 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна становила 14,96 грн за кілограм (подорожчала з початку року на 15,25%).

Якщо в грудні минулого року крупа гречана в середньому коштувала 37,43 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна становила 42,54 грн за кілограм (зросла з початку року на 13,65%).

В грудні минулого року крупа манна в середньому коштувала 15,91 грн за кілограм, а у вересні – 17,06 грн за кілограм (подорожчала на 7,23%).