Скільки Україна повинна повернути боргів до кінця року

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами станом на 1 листопада 2021 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

До кінця року необхідно виплатити 85,47 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 75,40 млрд гривень, за зовнішнім - 10,07 млрд гривень.

За даними Мінфіну, найбільші виплати мають відбутися в листопаді - 48,41 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 41,14 млрд гривень, за зовнішнім - 7,27 млрд гривень.

У грудні влада України повинна повернути кредиторам - 37,06 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 34,27 млрд гривень, за зовнішнім - 2,79 млрд гривень.

Всього за 2021 рік виплати за держборгом складуть 593,89 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, в четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 5,529 млрд доларів боргу.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства і банки за 2022 рік повинні виплатити 15,453 млрд доларів, в т.ч. в першому кварталі - 4,393 млрд доларів, в четвертому кварталі - 4,789 млрд доларів.