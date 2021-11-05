Скільки Україна повинна повернути боргів до кінця року

Скільки Україна повинна повернути боргів до кінця року

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами станом на 1 листопада 2021 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

До кінця року необхідно виплатити 85,47 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 75,40 млрд гривень, за зовнішнім - 10,07 млрд гривень.

За даними Мінфіну, найбільші виплати мають відбутися в листопаді - 48,41 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 41,14 млрд гривень, за зовнішнім - 7,27 млрд гривень.

У грудні влада України повинна повернути кредиторам - 37,06 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 34,27 млрд гривень, за зовнішнім - 2,79 млрд гривень.

Всього за 2021 рік виплати за держборгом складуть 593,89 млрд гривень.

Скільки Україна повинна повернути боргів до кінця року: дані Мінфіну

Нагадаємо, за даними НБУ, в четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 5,529 млрд доларів боргу.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства і банки за 2022 рік повинні виплатити 15,453 млрд доларів, в т.ч. в першому кварталі - 4,393 млрд доларів, в четвертому кварталі - 4,789 млрд доларів.

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