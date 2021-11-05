Податкова амністія: Гетманцев відзвітував про результати
Від старту податкової амністії 1 вересня українці задекларували вже 150 млн грн, повідомляє Економічна правда.
"У нас вже 150 мільйонів гривень - загальна вартість задекларованих українцями активів у рамках проведення податкової амністії. Збір - 6,9 млн грн.
З кожним днем динаміка покращується, громадяни подають все більше декларацій, проблем ані з відкриттям рахунків в банках, ані з поданням декларацій немає", - розповів очільник Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.