Волинську область відправили в "червону" зону

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила розширити "червону" зону карантину в Україні. З наступного тижня у "червоній" зоні опиниться Волинська область.﻿ Про це, з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчінова, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Локдаун у Волинській області, за словами міністра, почне діяти опівночі 8 листопада.

Які обмеження почнуть діяти

У "червоній" зоні карантину буде заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу.

Які області вже у "червоній" зоні

Станом на сьогодні червоний рівень небезпеки діє у 15 областях України, це: