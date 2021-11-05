Волинську область відправили в "червону" зону
Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила розширити "червону" зону карантину в Україні. З наступного тижня у "червоній" зоні опиниться Волинська область. Про це, з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчінова, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Локдаун у Волинській області, за словами міністра, почне діяти опівночі 8 листопада.
Які обмеження почнуть діяти
У "червоній" зоні карантину буде заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.
Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.
Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу.
Які області вже у "червоній" зоні
Станом на сьогодні червоний рівень небезпеки діє у 15 областях України, це:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.