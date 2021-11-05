Нардеп назвав суму, задекларовану у рамках податкової амністії

Українці станом на 5 листопада задекларували активів на 150 млн. грн. в рамках податкової амністії, за рахунок чого бюджет отримав 6,9 млн. грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас уже 150 млн грн – загальна вартість задекларованих українцями активів у рамках проведення податкової амністії. Збір – 6,9 млн грн", – написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у Телеграм-каналі у п'ятницю.

В Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022-го.