Президент Чехії не може повноцінно виконувати свої обов'язки

Медичний консиліум виніс свій вердикт про стан здоров'я президента Чехії Мілоша Земана на прохання Сенату. Виведення фахівців оголосив у п'ятницю член консиліуму Томаш Зіма, повідомляє Укрінформ.

"Під час госпіталізації стан здоров'я президента покращився, проте, усе ще не дозволяє йому повністю присвятити себе роботі президента" , - сказав Зіма, який є ректором Карлового університету.

Політик, упевнені лікарі, усе ще не в змозі працювати повний робочий день. Прогноз VIP-пацієнта Центрального військового шпиталю "не визначено та його важко визначити" . Усе залежить від розвитку захворювання. Консиліум констатував, що пацієнту надається найкращий догляд.

Президента госпіталізували, як повідомили у лікарняному закладі з огляду на погіршення здоров'я через хронічну хворобу. До вчорашнього дня він перебував у відділенні інтенсивної терапії і не міг проводити зустрічі з лідерами партій, щоби визначитися з кандидатурою претендента на посаду прем'єр-міністра.

Через поганий стан здоров'я деякі політики пропонують запустити статтю 66 конституції, яка дозволяє усунути главу держави від виконання ним обов'язків. До цього вони хотіли почути висновок консиліуму.

Сьогодні в інтерв'ю Земан запевнив, що почувається добре та налаштований доопрацювати свою каденцію до кінця. Він нагадав, що до президентських виборів лишилося півтора роки.