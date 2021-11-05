Президент Чехії не може повноцінно виконувати свої обов'язки

Президент Чехії не може повноцінно виконувати свої обов'язки

Медичний консиліум виніс свій вердикт про стан здоров'я президента Чехії Мілоша Земана на прохання Сенату. Виведення фахівців оголосив у п'ятницю член консиліуму Томаш Зіма, повідомляє Укрінформ.

"Під час госпіталізації стан здоров'я президента покращився, проте, усе ще не дозволяє йому повністю присвятити себе роботі президента" , - сказав Зіма, який є ректором Карлового університету.

Політик, упевнені лікарі, усе ще не в змозі працювати повний робочий день. Прогноз VIP-пацієнта Центрального військового шпиталю "не визначено та його важко визначити". Усе залежить від розвитку захворювання. Консиліум констатував, що пацієнту надається найкращий догляд.

Президента госпіталізували, як повідомили у лікарняному закладі з огляду на погіршення здоров'я через хронічну хворобу. До вчорашнього дня він перебував у відділенні інтенсивної терапії і не міг проводити зустрічі з лідерами партій, щоби визначитися з кандидатурою претендента на посаду прем'єр-міністра.

Через поганий стан здоров'я деякі політики пропонують запустити статтю 66 конституції, яка дозволяє усунути главу держави від виконання ним обов'язків. До цього вони хотіли почути висновок консиліуму.

Сьогодні в інтерв'ю Земан запевнив, що почувається добре та налаштований доопрацювати свою каденцію до кінця. Він нагадав, що до президентських виборів лишилося півтора роки.

"Я розраховую виконувати свої обов'язки рік та 6 місяців, після чого піду щасливо на пенсію", - заявив він.

Новини

analytics