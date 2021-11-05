Президент Чехії не може повноцінно виконувати свої обов'язки
Медичний консиліум виніс свій вердикт про стан здоров'я президента Чехії Мілоша Земана на прохання Сенату. Виведення фахівців оголосив у п'ятницю член консиліуму Томаш Зіма, повідомляє Укрінформ.
"Під час госпіталізації стан здоров'я президента покращився, проте, усе ще не дозволяє йому повністю присвятити себе роботі президента", - сказав Зіма, який є ректором Карлового університету.
Політик, упевнені лікарі, усе ще не в змозі працювати повний робочий день. Прогноз VIP-пацієнта Центрального військового шпиталю
"не визначено та його важко визначити". Усе залежить від розвитку захворювання. Консиліум констатував, що пацієнту надається найкращий догляд.
Президента госпіталізували, як повідомили у лікарняному закладі з огляду на погіршення здоров'я через хронічну хворобу. До вчорашнього дня він перебував у відділенні інтенсивної терапії і не міг проводити зустрічі з лідерами партій, щоби визначитися з кандидатурою претендента на посаду прем'єр-міністра.
Через поганий стан здоров'я деякі політики пропонують запустити статтю 66 конституції, яка дозволяє усунути главу держави від виконання ним обов'язків. До цього вони хотіли почути висновок консиліуму.
Сьогодні в інтерв'ю Земан запевнив, що почувається добре та налаштований доопрацювати свою каденцію до кінця. Він нагадав, що до президентських виборів лишилося півтора роки.
"Я розраховую виконувати свої обов'язки рік та 6 місяців, після чого піду щасливо на пенсію", - заявив він.