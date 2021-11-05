"Газпром" за місяць скоротив транзит газу по території України на 20%

У жовтні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 2,634 млрд куб. м. Це на 623 млн куб. м (на 19%) нижче порівняно з показниками вересня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі Оператора ГТС України (ОГТСУ), середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у жовтні знизились до 86 млн куб. м. Це нижче мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди (110 млн кубометрів).

За результатами бронювання потужностей української ГТС на платформах RBP та GSA, на жовтень 2021 року "Газпром" не лише не бронював додаткові транзитних потужностей, але й суттєво знизив використання заброньованих річних потужностей. Заявки на транзит російського газу до Угорщини не надходили з 1 жовтня.

Усього транзит природного газу через Україну за 10 місяців 2021 року склав 35,3 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування - 115,9 млн куб. м. Всього до Словаччини надійшло 22,430 млрд куб. м газу, до Угорщини - 6,799 млрд куб. м, до Польщі - 3,227 млрд куб. м, до Молдови - 2,439 млрд куб. м та до Румунії - 0,394 млрд куб. м.

"Ми стурбовані скороченням транзиту російського газу через український маршрут: вже з 1 жовтня обсяги прокачки були нижче заброньованих потужностей. Хоча з 1 листопада транзит до Молдови збільшився завдяки новому контракту на постачання газу з РФ. Загальне використання потужностей української ГТС для транзиту російського газу продовжує знижуватись - в середньому, на початок листопада, 60 млн куб. м на добу" , - зауважив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року обсяг транспортування природного газу з ЄС до України склав 154,7 млн куб. м. Натомість експорт разом з реекспортом газу з України до країн Європи зріс на 81% порівняно з вереснем і склав 479,3 млн куб. м.