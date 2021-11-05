ДТП у Харкові: у підозрюваного примусово візьмуть кров

У 16-річного Миколи Харківського після смертельної ДТП у Харкові примусово візьмуть кров на аналіз після того, як він відмовився від добровільної здачі. Таке рішення ухвалив суд, повідомляє Українська правда.

"У Миколи Харьківського примусово відберуть кров для проведення експертиз. Поліція зробила те, що потрібно було: звернулась до суду з відповідним клопотанням.

5 листопада клопотання суд задовольнив та дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного", - заявив засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, яка представляє інтереси потерпілої

Найєм пояснив, що зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в низці спеціальних експертиз. Після ДТП пройшло понад 10 днів.

Також адвокат повідомив, що сторона захисту Харківського не подавали скаргу на тримання підлітка під вартою без права на заставу.