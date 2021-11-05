Україна та Бразилія обмінюватимуться секретною інформацією
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким уповноважив главу Служби безпеки України Івана Баканова підписати угоду про обмін і взаємну охорону інформації з обмеженим доступом із Федеративною Республікою Бразилія, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідний документ №571/2021-рп оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю.
"Уповноважити главу Служби безпеки України Баканова Івана Геннадійовича на підписання угоди між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про обмін і взаємну охорону інформації з обмеженим доступом", - ідеться в документі.