Україна та Бразилія обмінюватимуться секретною інформацією

Україна та Бразилія обмінюватимуться секретною інформацією

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким уповноважив главу Служби безпеки України Івана Баканова підписати угоду про обмін і взаємну охорону інформації з обмеженим доступом із Федеративною Республікою Бразилія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний документ №571/2021-рп оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю.

"Уповноважити главу Служби безпеки України Баканова Івана Геннадійовича на підписання угоди між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про обмін і взаємну охорону інформації з обмеженим доступом", - ідеться в документі.

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