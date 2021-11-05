Генерал Павловський вийшов із СІЗО за гроші Порошенка

Колишній заступник міністра оборони України генерал Ігор Павловський вийшов із СІЗО. Про це у п'ятницю, 5 листопада, розповів його адвокат Ростислав Кравець, повідомляє Вести.

"Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону", - зазначив захисник, показавши відповідне фото генерала біля входу до Лук'янівського СІЗО.

Адвокат не уточнює, однак у партії екс-президента "Євросолідарність" зазначають, що генерала випустили під заставу у розмірі 18 млн. гривень. При цьому більшу частину суми – 16 мільйонів – дав нинішній нардеп Петро Порошенко.

Держбюро розслідувань підозрює Павловського, а також двох екс-начальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання до армії у 2016-2018 роках неякісних військових катерів. Передбачається, що генерал завдав державі збитків на суму понад 475 млн. гривень.

Влітку Печерський суд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з альтернативою застави майже 500 мільйонів гривень. Аналогічний запобіжний захід і у Валерія Шандри: арешт з можливістю вийти під заставу в 444 млн гривень.