Психолог пояснила, як побороти страх стосунки після зради

Зрада - це відповідальність обох людей в парі. Як же побороти страх початку нових стосунків, повідомляє УНІАН.

Психолог Олена Адамова розповіла, яка поведінка може спричинити зраду коханого і що робити, щоб уникнути подібного в майбутньому.

Перш за все експерт радить детально розібрати попередні стосунки, адже зрада - це відповідальність обох людей в парі.

"Не може бути такого, що в парі все відмінно і раптом трапилася зрада. Є два варіанти - або ваш партнер з самого початку не був здатний на моногамні стосунки, а ви пропустили це. В такому випадку потрібно працювати над можливістю розпізнавати людей. І друге, не менш важливе - робота з самооцінкою. Настільки ви поважаєте себе, щоб не вступити у стосунки, де чоловік любить різноманітність" , – говорить психолог.

Більш того, можливо, спочатку ваш партнер розглядав для себе моногамні стосунки, проте пройшовши певний етап, змінив свою думку і підхід до зради.

За словами експерта, це трапляється тоді, коли жінка нехтує важливими потребами чоловіка.

"Визнання і захоплення, інтимне життя, повагу до виконання чоловіком його обов'язків, повагу до його особистого життя і кордонів. Адже коли знаходиться жінка, яка задовольняє ці потреби краще, чоловік неминуче захопиться нею, адже вона на нього дивиться із захопленням і дає те, чого немає вдома" , – говорить психолог.

За словами Адамової, чоловіка потрібно балувати увагою. Так, навіть якщо поруч з ним буде захоплена загадкова незнайомка, він буде боятися заводити з нею відносини, адже зможе втратити вас. Саме це має стати точкою опори для жінки:

"Я і є та цінність, яку страшно втратити".

Слід дати зрозуміти чоловікові, що він гідний бути поруч з такою жінкою як ви, а собі – що ви гідні того, щоб за вас переживали.