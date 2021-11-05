Похолодання та дощі: прогноз погоди на вихідні 6-7 листопада

На перших вихідних листопада погоду в Україні дещо зіпсують дощі в кількох областях у суботу та в одній – у неділю. Також невелике потепління, яке спостерігалося в країні протягом останніх кількох днів, почне потроху спадати, і вже в неділю середня температура повітря вдень становитиме 10-12°С.

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Отже, у суботу, 6 листопада, у всіх західних, а також у Житомирській областях буде найбільш прохолодно – близько 8-12°С удень та від 3 на заході до 7°С у Житомирі вночі. У інших центральних, а також у північних областях буде ще трохи тепліше - там очікується 10-14°С удень і від 6 до 10°С уночі. У всіх східних та в більшості південних областей обіцяють близько 13-16°С удень і від 5 на сході до 11°С на півдні вночі. А от у Херсонській області та в Криму буде найтепліше – 15-19°С удень та 9-11°С уночі.

Дощі 7 листопада проллються в усіх північних, а також у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях. Середня швидкість вітру країною становитиме 11-18 км/год, в Одеській та західних областях місцями можливі шквали до 22-25 км/год. Найбільш сильний вітер очікується в центрі та на заході – 14-25 км/год. І найменш вітряно буде в Криму – близько 4-14 км/год у середньому, місцями до 18 км/год максимум.

У неділю, 7 листопада, у всіх центральних, північних, східних, а також у більшості західних та південних областей очікується температура близько 9-12°С удень та від -2°С у Чернівецькій області до 7°С на півдні вночі. На Закарпатті ж буде прохолодно – 7-9°С удень і 2-4°С уночі. А ось найтепліше буде, як і раніше, на Херсонщині та в Криму – там обіцяють близько 11-14°С удень і від 4 до 8°С уночі.

Дощі 7 листопада, за прогнозом синоптиків, проллються лише на Закарпатті. На решті території України очікується суха та ясна погода з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру країною становитиме 7-18 км/год. Найбільш вітряно буде на півночі – близько 14-22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 6-7 листопада на Вінниччині, а також у більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Житомирської та Донецької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 6-7 листопада очікується температура від 4 до 11°С протягом дня, вітер 11-22 км/год, дощ у суботу та хмарна погода в неділю.