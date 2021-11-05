Корнієнко назвав нісенітницею заяву Тищенка про безкоштовне ПЛР-тестування нардепів

Корнієнко назвав нісенітницею заяву Тищенка про безкоштовне ПЛР-тестування нардепів

Усупереч обіцянкам «слуги народу» Тищенка, у Раді не буде безкоштовних ПЛР-тестів для невакцинованих від коронавірусу нардепів.

Про це заявив перший віце-спікер парламенту та партійний начальник Миколи Тищенка Олександр Корнієнко.

За його словами, питання про ПЛР-тести для народних обранців за рахунок держбюджету справді обговорювалося, але грошей на нього так і не знайшли. 

"Не буде безкоштовного тестування для депутатів. Це все нісенітниця, яку поширюють у медіа спеціально налаштовані люди та плутають і депутатів у тому числі, хоча ми вже їх інформували", - сказав Корнієнко.

Новини

analytics