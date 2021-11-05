Рада ратифікувала протокол про автомобільне сполучення з Білоруссю
Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року" (№0060), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідний документ підтримав 281 народний депутат.
У Міністерстві інфраструктури зазначили, що цей закон лібералізує умови виконання вантажних перевезень між Україною та Білоруссю, звільнить нерегулярні пасажирські автоперевезення від дозвільної системи, а також розблокує роботу українських автоперевізників на балтійському та скандинавському напрямках.
"Відсутність необхідної кількості дозволів від Польщі та Білорусі, додаткові умови для транзитного проїзду через Росію призвели до ситуації, за якої українські експортери виявилися фактично відрізаними від ринків Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Тільки через відсутність білоруських дозволів, втрати доходів перевізників листопад-грудень цього року повинні скласти 1 млрд грн. Якщо враховувати ще потреби виробників, то фактичні втрати для країни були б ще більше. Сьогодні парламент відстояв національні інтереси України на міжнародному ринку вантажоперевезень і захистив український експорт ", - цитується заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на сторінці відомства у Facebook.