Рада ратифікувала протокол про автомобільне сполучення з Білоруссю

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року" (№0060), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний документ підтримав 281 народний депутат.

У Міністерстві інфраструктури зазначили, що цей закон лібералізує умови виконання вантажних перевезень між Україною та Білоруссю, звільнить нерегулярні пасажирські автоперевезення від дозвільної системи, а також розблокує роботу українських автоперевізників на балтійському та скандинавському напрямках.