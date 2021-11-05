У ОП прокоментували звинувачення опозиції у зриві поїздки до США

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Офісі президента не зацікавлені в обмеженні робочих візитів представників опозиції в США за офіційними запрошеннями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не Офіс президента, не будь-хто інший у команді влади навіть гіпотетично не може бути зацікавлений у тому, щоб обмежувати будь-які поїздки опозиції куди-небудь. Навпаки, це тільки вигідніше, коли позиція держави доноситься різними голосами", – розповів Подоляк.

Коментуючи заяву прес-служби партії "Голос", в якій йдеться про те, що в Офісі президента обмежують політичну діяльність народних депутатів шляхом блокування робочих візитів на офіційне запрошення в США, Подоляк зазначив про некоректність обвинувачень представників влади через складності, що виникли в партії у зв’язку з візитом, оскільки партія не зверталася за підтримкою до державних структур щодо поїздки.

"Скоріше можна і треба говорити про чергову теорію змов. Схоже, що у людей, чий рейтинг, на жаль, не визначається класичними соціологічними інструментами, вже правило таке: у будь-якій незрозумілій ситуації звинувачуй Офіс президента. Такі піарні спроби зачепитися за сильнішого суб'єкта вже давно перестали працювати в українській політиці", – додав він.

Раніше в партії "Голос" заявили про зрив офіційного відрядження делегації народних депутатів у США через штучні перешкоди, створені Офісом президента.

"Офіс президента Зеленського, МЗС та посольство України в США намагалися перешкодити візиту делегації українських депутатів до Сполучених Штатів. Офіційне відрядження делегації "Голосу" навмисне зірвано через штучні бюрократичні перепони. Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження п'яти народних депутатів "Голосу" стоять люди президента Зеленського та пряма вказівка Банкової. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США. Ми вважаємо такі дії влади прямим переслідуванням опозиції, безпідставним обмеженням нашої політичної діяльності та наступом на фундаментальні демократичні інститути", - наголошується у заяві партії.

Наприкінці жовтня народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Офіс президента, МЗС та посольство України в США намагалися перешкодити візиту делегації українських депутатів до США на запрошення Конгресу для обговорення співпраці між країнами. За його словами, частина делегації відкликала американські візи.