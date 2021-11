Верховний суд Нідерландів надіслав рішення у справі ЮКОСу на перегляд

Верховний суд Нідерландів у п'ятницю, 5 листопада, відправив на перегляд рішення нижчестоящої інстанції з розгляду, в рамках якого колишні акціонери нафтової компанії Михайла Ходорковського ЮКОС намагаються стягнути з Росії 50 млрд доларів, повідомляє Deutsche Welle.

Справа направлена до апеляційного суду в Амстердамі, про це йдеться у рішенні вищої судової інстанції королівства.

Рішення Третейського суду у Гаазі у справі "ЮКОС проти РФ"

Справа ЮКОСу почалася 2003 року, коли компанію звинуватили у несплаті податків. Співвласник компанії Михайло Ходорковський та підприємець Платон Лебедєв були заарештовані та засуджені до позбавлення волі, Ходорковський звільнився у грудні 2013 року, Лебедєв – у січні 2014-го. Компанія була оголошена банкрутом у 2007 році.

У липні 2014 року Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов'язала РФ виплатити колишнім головним акціонерам ЮКОС - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. та Hulley Enterprises Ltd. - Компенсацію у розмірі 50 млрд доларів. Москва оскаржила рішення Гаазького арбітражу, але у лютому 2020 року апеляційний суд у Гаазі виніс рішення на користь мажоритарних акціонерів нафтової компанії. У червні 2020-го Верховний суд Нідерландів ухвалив скаргу Росії, яка оскаржила рішення апеляційного суду. У грудні ВС відмовився призупинити позов, що викликало протест російського міністерства юстиції.

Крім того, екс-акціонери ЮКОСу звернулися до судів низки країн із вимогою про арешт майна. Так, у червні 2015 року у Франції та Бельгії було накладено забезпечувальний арешт на майно, яке виконавці рішення суду вважають російським. А в травні 2020-го екс-акціонери домоглися арешту в юрисдикції Нідерландів алкогольних брендів, які належать Росії, однак у жовтні суд у Гаазі зняв арешт.