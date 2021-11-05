Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку встановили новий річний мінімум – 26,09 гривень на купівлю. Національний банк зробив усе можливе, щоби долар не опустився ще нижче.

До продажу «Укренерго» сьогодні додалася пропозиція від великих компаній-експортерів. Цього місяця їх чекають платежі з податку на прибуток за 3 квартал; для отримання необхідної суми у гривні треба продавати валюту. Продаж очікувався після 11-12 листопада, але бачачи, як стрімко падає долар, було прийнято рішення вийти на ринок вже зараз. Величезну пропозицію валюти, яку у кілька разів перевищував попит від імпортерів, довелося викуповувати Національному банку. Регулятор спочатку купив 5 млн. за ціною 26,14 гривень, а потім вийшов з ордером на покупку за ціною 26,10 гривень – і утримував цей рівень аж до кінця торгів.

Закрили торги п'ятниці на 7 копійок і на купівлі, і на продаж нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,10/26,17 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися різким стрибком («гепом») вниз, чого не було давно: після закриття на рівні 26,17 на покупці відкрилися на рівні 26,10. Спред був менший за вчорашній – продавці просто розгубилися від такого нахабства нечисленних покупців. Перші угоди на 2 млн. доларів за ціною 26,125 гривень пройшли о 9:19. А вже за кілька хвилин на ринку з'явився Національний банк: за традицією, що склалася, він викупив кілька заявок від продавців у районі 26,14 гривень на загальну суму 5 млн доларів. Після цього регулятор пішов з ринку, але відсутність достатньої кількості покупців змусила його за годину з'явитися на ринку знову. НБУ виставив великий ордер на купівлю (за інформацією порталу "Курс України"﻿, на 200 млн доларів) на рівні 26,10 гривень. Покупці вирішили, що, як у попередні дні, регулятор придбає 50 млн доларів – і чи піде, чи опустить ціну. Але сьогодні Нацбанк змінив тактику. Він жорстко утримував рівень, не даючи долару знижуватися далі, і тим самим змусив покупців, що вичікували, брати дорожче.

Котирування закриття – 26,10/26,11 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 66,5 млн. порівняно з четвергом і склав 301,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,1033 гривень.

Офіційний курс долара на 8 листопада встановлено на позначці 26,102 гривні за долар, зниження на 8,80 копійок.

Офіційний курс євро на 8 листопада встановлено на позначці 30,0969 гривні за євро, зниження на 18,79 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в першій половині дня подешевшав ще на 4 копійки: вранці його продавали по 26,19-26,20 гривень, а надвечір цінник опустився до 26,15-26,16 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1562 долара. Сьогодні євро спочатку продовжив падіння, яке розпочалося в середу після засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому було оголошено про початок скорочення програми стимулювання американської економіки. На 14:45 він опустився до позначки 1,1512, встановивши новий річний мінімум євро до долара. Потім, після виходу хороших даних із зайнятості у США, на які фондовий ринок відреагував зростанням, долар почав зниження. Євро скористався цим і надвечір відскочив на 50 пунктів вгору. Готівковий євро сьогодні протягом дня подешевшав ще на 10 копійок: зранку його продавали по 30,22-30,25 гривень, а надвечір цінник опустили до 30,12-30,15 гривень.

Російський рубль продовжує здійснювати різкі хаотичні рухи. Вранці він опустився до 71,90 рубля за долар, а по обіді виріс до 71,08 рубля за долар. Станом на 19.00 він торгується у вузькому діапазоні 71,15-71,20 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві сьогодні подешевшав одразу на 4 копійки – з 3,67-3,69 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.