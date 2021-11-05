Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня
У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку встановили новий річний мінімум – 26,09 гривень на купівлю. Національний банк зробив усе можливе, щоби долар не опустився ще нижче.
До продажу «Укренерго» сьогодні додалася пропозиція від великих компаній-експортерів. Цього місяця їх чекають платежі з податку на прибуток за 3 квартал; для отримання необхідної суми у гривні треба продавати валюту. Продаж очікувався після 11-12 листопада, але бачачи, як стрімко падає долар, було прийнято рішення вийти на ринок вже зараз. Величезну пропозицію валюти, яку у кілька разів перевищував попит від імпортерів, довелося викуповувати Національному банку. Регулятор спочатку купив 5 млн. за ціною 26,14 гривень, а потім вийшов з ордером на покупку за ціною 26,10 гривень – і утримував цей рівень аж до кінця торгів.
Закрили торги п'ятниці на 7 копійок і на купівлі, і на продаж нижче, ніж у четвер.
Хід торгів
Стартові котирування – 26,10/26,17 (купівля/продаж).
Торги п'ятниці відкрилися різким стрибком («гепом») вниз, чого не було давно: після закриття на рівні 26,17 на покупці відкрилися на рівні 26,10. Спред був менший за вчорашній – продавці просто розгубилися від такого нахабства нечисленних покупців. Перші угоди на 2 млн. доларів за ціною 26,125 гривень пройшли о 9:19. А вже за кілька хвилин на ринку з'явився Національний банк: за традицією, що склалася, він викупив кілька заявок від продавців у районі 26,14 гривень на загальну суму 5 млн доларів. Після цього регулятор пішов з ринку, але відсутність достатньої кількості покупців змусила його за годину з'явитися на ринку знову. НБУ виставив великий ордер на купівлю (за інформацією порталу "Курс України", на 200 млн доларів) на рівні 26,10 гривень. Покупці вирішили, що, як у попередні дні, регулятор придбає 50 млн доларів – і чи піде, чи опустить ціну. Але сьогодні Нацбанк змінив тактику. Він жорстко утримував рівень, не даючи долару знижуватися далі, і тим самим змусив покупців, що вичікували, брати дорожче.
Котирування закриття – 26,10/26,11 (купівля/продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 66,5 млн. порівняно з четвергом і склав 301,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,1033 гривень.
- Офіційний курс долара на 8 листопада встановлено на позначці 26,102 гривні за долар, зниження на 8,80 копійок.
- Офіційний курс євро на 8 листопада встановлено на позначці 30,0969 гривні за євро, зниження на 18,79 копійок.
- Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в першій половині дня подешевшав ще на 4 копійки: вранці його продавали по 26,19-26,20 гривень, а надвечір цінник опустився до 26,15-26,16 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1562 долара. Сьогодні євро спочатку продовжив падіння, яке розпочалося в середу після засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому було оголошено про початок скорочення програми стимулювання американської економіки. На 14:45 він опустився до позначки 1,1512, встановивши новий річний мінімум євро до долара. Потім, після виходу хороших даних із зайнятості у США, на які фондовий ринок відреагував зростанням, долар почав зниження. Євро скористався цим і надвечір відскочив на 50 пунктів вгору. Готівковий євро сьогодні протягом дня подешевшав ще на 10 копійок: зранку його продавали по 30,22-30,25 гривень, а надвечір цінник опустили до 30,12-30,15 гривень.
Російський рубль продовжує здійснювати різкі хаотичні рухи. Вранці він опустився до 71,90 рубля за долар, а по обіді виріс до 71,08 рубля за долар. Станом на 19.00 він торгується у вузькому діапазоні 71,15-71,20 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві сьогодні подешевшав одразу на 4 копійки – з 3,67-3,69 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.