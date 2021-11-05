ООН почала роздавати готівку жителям Афганістану

Всесвітня продовольча програма (ЗПС) ООН почала роздавати готівку бідним афганським сім'ям. Понад 4 тисячі сімей щомісяця отримуватимуть по 3,5 тисячі афгані (близько $33) протягом наступних чотирьох місяців, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

ВПП розпочала реалізацію програми зі скорочення бідності, оскільки економіка країни перебуває у занепаді.

«Ми збираємося забезпечувати ці сім'ї та виділяти їм по 3,5 тисячі афгані. Багатьом людям нема чого їсти і носити, їм нема чим зігріти свої будинки», – сказав Самі Алокозай, представник ВПП у Кабулі.

Сім'ї, які зібралися в Кабулі для отримання допомоги, заявили, що вони живуть у жахливих умовах і потребують додаткової гуманітарної допомоги до зими.

«Цієї допомоги недостатньо, але ми дякуємо Богу, тепер ми можемо купити борошно», – сказала телеканалу Сугра Хуссайні.

«Я не отримала навіть буханця хліба, мені ніхто не допомагав», – заявила журналістам жінка на ім'я Нахід, яка мешкає в таборі біженців у Кабулі разом із шістьма членами сім'ї.

Економічна ситуація в Афганістані значно погіршилась у середині серпня. 15 серпня США заморозили активи афганського ЦБ на суму майже $9,5 млрд і припинили постачання готівки до країни, щоб до них не отримали доступу таліби, які прийшли до влади в Афганістані того ж дня. Тоді ж Міжнародний валютний фонд та Світовий банк припинили будь-яку допомогу Кабулу.