Скандал через кисень у миколаївській лікарні: головлікаря звинуватили у брехні

У Миколаєві родичі пацієнтки з коронавірусом увірвалися в лікарню і самостійно "госпіталізували" туди хвору, оскільки в цьому обласному центрі лікування інфекційних хвороб був кисень - а в попередній клініці нібито ні. Однак у медзакладі, звідки відвезли пацієнтку, стверджують зворотне, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Ситуацію роз'яснило керівництво КНП "Новобузької багатопрофільної лікарні" на сайті клініки.

Тимчасово виконуючий обов'язки директора медзакладу Володимир Лущенко наголошує, що насправді лікарня всім необхідним ліками і киснем забезпечена в повному обсязі, і взагалі кисень поставляється щодня, перебоїв з доставкою балонів не було.

Коментуючи інцидент, про який в мережі розповіла головлікар Миколаївського центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова, він надав інформацію з приводу тієї хворої та самого випадку.

Так, пацієнтка Л. - мешканка селища Казанка - поступила в терапевтичне відділення їх лікарні 3 листопада о пів на дванадцяту ночі з ковідною двосторонньою пневмонією у вкрай важкому стані з сатурацією 35% і температурою 39 градусів. Жінку госпіталізували в терапевтичне відділення, де стан був стабілізований (сатурація 88%, температура 37,5 градусів), хоча і залишався важким.

Зазначається, що пацієнтка отримувала курс терапії "згідно протоколу МОЗ в повному об'ємі, зокрема і кисень (в лікарні 104 кисневих балонів та 20 резервних, 76 кисневих концентраторів 2019-2021 років випуску)".

Лущенко розповів, що вранці особисто дві години розмовляв з дітьми хворої та розповів їм про її стан, прогноз лікування і транспортування. На їх наполегливе прохання подзвонив Федоровій, яка йому і зятю хворої в госпіталізації в обласну лікарню пацієнтки Л. відмовила "через відсутність місць".

Увечері 4 листопада діти хворої самовільно зайшли в клініку і забрали маму, і не звертали уваги на протести чергового медперсоналу.

"Заяви сина і дочки хворої про небажання лікування їх матері в нашій лікарні та відповідальність за неї поза нашим закладом отримані і вклеєні в історію хвороби" , - розповідає керівник лікарні.

На його думку, інцидент можна було попередити, якби вранці не було відмови в госпіталізації хворої в інфекційну лікарню.

"С. Федорова, не знаю чому при кожній нагоді негативно відзивається про наший заклад та медперсонал, хоча я не пам’ятаю коли останній раз направляли до них хворих через постійну відсутність у них місць" , - йдеться в публікації.

У Новобузькій лікарні також запросили керівника обласної інфекційної лікарні до них у заклад, щоб подивитися, як насправді тут йдуть справи.