Рада купила 17 авто преміум класу у бізнесмена з Росії

Договір на купівлю нових машин марки Toyota підписали з ТОВ "АВТОАРТ ЛТД". 17 авто коштуватимуть бюджету країни 17,7 мільйонів гривень. Їхня автобаза управління справами апарату Верховної Ради України має отримати до кінця цього року, повідомляє Інформатор.

Поставить автомобіль для Верховної Ради харківський дилер Toyota ТОВ «АВТОАРТ ЛТД». Фірма у власності у брата та сестри — Лалаяна Олександра Хореновича та Горбової Анни Хоренівни. Сім'я володіє ще кількома компаніями з продажу авто — зокрема ТОВ "АРТСІТІ, ТОВ "АРТСІТІ ЛТД", ТОВ "АВТОАРТ", ТОВ "АРТМОТОР", ТОВ "АРТКАР", ТОВ "ІНТЕРТРАНССЕРВІС". Фірма цієї групи ТОВ «АРТМОТОР» цього року вже продавала авто Верховній Раді.

Окрім компаній в Україні, брат та сестра ведуть підприємницьку діяльність і в країні-агресорі. Сам Олександр Лалаян проживає та має бізнес у Росії. Ганна Горбова вказує харківську реєстрацію, проте також володіє російською фірмою. Ще 2 компанії на території РФ, які були у власності Ганни Горбової, ліквідовані. Серед засновників крім Анни там значаться мінімум 2 її родичі — Лалаян Джанібек Хоренович та Горбов Олексій Костянтинович.

Загалом автопарк верховної ради поповнять 17 нових машин Toyota. Це:

2 автомобілі Toyota Proace Verso

2 автомобілі Toyota Land Cruiser Prado 2021

2 автомобілі Toyota Camry Premium

11 автомобілів Toyota Camry

Усі машини 2021 року випуску. Там передбачені шкіряні сидіння та кермо, клімат-контроль, тоноване скло, допомога при паркуванні, аптечки та комплекти зимової гуми. У деяких авто встановлять кольорові проекційні дисплеї на лобовому склі та індивідуальні VIP-сидіння з підлокітниками з можливістю встановлення проти руху.