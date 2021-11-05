Зеленський призначив нового члена ТКГ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом поклав виконання обов'язків першого заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) на представника України в робочій групі з політичних питань Андрія Костіна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ №568/2021 від 5 листопада оприлюднено на сайті глави держави.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича - члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань", - ідеться в тексті указу.

Також президент вивів зі складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, звільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.

Костін - голова комітету Верховної Ради з питань правової політики. Резнікова призначено на посаду міністра оборони.

Указ набуває чинності з дня опублікування.