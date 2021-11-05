Саакашвілі їсть: Мін'юст Грузії оприлюднив меню політика

Влада Грузії вкотре піддала сумніву голодування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який, за версією опозиціонерів, не вживає їжі вже 43 дні, повідомляє Сьогодні.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі їсть каші та п'є натуральні соки.

"Він одразу ж після приїзду до в'язниці отримав банківську картку. Це сталося швидко, за два дні. Він спочатку купив певні продукти, потім відмовився від них. Потім пройшов певний період, і він за своїм бажанням купив певні каші та натуральні соки" , – сказав Брегадзе.

При цьому, за словами міністра, політик продовжує отримувати медикаменти, які лікарі виписали для підтримки його здоров'я. Глава Мін'юсту Грузії додав, що зараз третій президент вживає їжу.