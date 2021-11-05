Зеленський попросив Раду Європи допомогти зі звільненням полонених
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, щоб обговорити права людини на окупованих територіях, а також звільнення українських полонених з Росії, повідомляє Ділова столиця.
Зеленський в ході зустрічі закликав Раду Європи посилити свою роль у захисті прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму.
"Упевнений, що діяльність вашої організації в цьому винятково важливому для нас напрямі тільки посилюватиметься", — сказав він.
Глава держави також зазначив, що Рада Європи мала б сприяти залученню всіх своїх механізмів для звільнення українців, які незаконно утримуються Російською Федерацією.