На новорічні канікули українські гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих туристів від коронавірусу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На Новий рік гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих від ковід туристів. Канатні дроги та витяги теж працюватимуть лише для вакцинованих" , - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ляшко повідомив, що МОЗ розробляє систему, яка передбачає, що на зимові канікули туристам не потрібно буде весь час показувати сертифікати про вакцинацію, можливо, буде розроблена модель, за якої туристам при поселенні в готель видаватимуть браслет, який у цифровому вигляді буде "зашито" інформацію про вакцинацію.

Він також повідомив, що зараз в Україні епідситуація "стабілізувалася на високому рівні".